Eşini uçurumdan ittiği iddia edilen sanık: Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim (2)

Yalova’da, eşi Erdal Sözer tarafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü iddia edilen Semiha Sözer'in (33), olaydan 2,5 saat önce çektirerek, aile WhatsApp grubuna attığı fotoğraflar ortaya çıktı. Dava dosyasında da yer alan fotoğraflardan birinde Semiha Sözer’in selfie çektiği ve arkasındaki kayalıkların tepesinde eşi Erdal Sözer’in olduğu görüldü.

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