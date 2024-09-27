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        Eşini uçurumdan ittiği iddia edilen sanık: Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim (2)

        OLAYDAN2,5 SAAT ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTIYalova'da, eşi Erdal Sözer tarafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü iddia edilen Semiha Sözer'in (33), olaydan 2,5 saat önce çektirerek, aile WhatsApp grubuna attığı fotoğraflar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:00
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        Eşini uçurumdan ittiği iddia edilen sanık: Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim (2)
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        OLAYDAN2,5 SAAT ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

        Yalova’da, eşi Erdal Sözer tarafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü iddia edilen Semiha Sözer'in (33), olaydan 2,5 saat önce çektirerek, aile WhatsApp grubuna attığı fotoğraflar ortaya çıktı. Dava dosyasında da yer alan fotoğraflardan birinde Semiha Sözer’in selfie çektiği ve arkasındaki kayalıkların tepesinde eşi Erdal Sözer’in olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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