Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ekiplerin yaptığı ikinci operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 115 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid, 6.80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takibe aldığı ve uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B. isimli şüphelileri, kullandıkları araç içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 115 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.