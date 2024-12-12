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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 115 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:55
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        YALOVA'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 115 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takibe aldığı ve uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen Ö.G. ve A.O.B. isimli şüphelileri, kullandıkları araç içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

        Ekiplerin yaptığı ikinci operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 115 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid, 6.80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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