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        Yalovaspor Basketbol - Türk Telekom: 93-96

        SALON: Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:59
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        Yalovaspor Basketbol - Türk Telekom: 93-96
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        SALON: Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

        YALOVASPOR BASKETBOL: David Nichols 11, Jaylen Johnson 12, Travis McConico 15, Ege Özçelik 1, Martin Krampelj 4, Martin Peterka 13, Grant Sherfıeld 28, Yiğit Onan 6, Kadir Bayram 3

        TÜRK TELEKOM: Yoan Makoundou 23, Oliver Hanlan 6, Anthony Brown 13, Melih Tunca 2, Mahir Ağva 4, İsmet Akpınar 21, Kenneth Smith 6, Javon Bess 5, Kay Bruhnke 8, Kyle Alexander 6, Berkan Durmaz 2

        1'İNCİ PERİYOT: 29-23

        DEVRE: 36-56

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-82

        BASKETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunun 18’inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Türk Telekom'a 93-96 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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