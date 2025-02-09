Yalovaspor Basketbol - Türk Telekom: 93-96
SALON: Yalova 90.
SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
YALOVASPOR BASKETBOL: David Nichols 11, Jaylen Johnson 12, Travis McConico 15, Ege Özçelik 1, Martin Krampelj 4, Martin Peterka 13, Grant Sherfıeld 28, Yiğit Onan 6, Kadir Bayram 3
TÜRK TELEKOM: Yoan Makoundou 23, Oliver Hanlan 6, Anthony Brown 13, Melih Tunca 2, Mahir Ağva 4, İsmet Akpınar 21, Kenneth Smith 6, Javon Bess 5, Kay Bruhnke 8, Kyle Alexander 6, Berkan Durmaz 2
1'İNCİ PERİYOT: 29-23
DEVRE: 36-56
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-82
BASKETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunun 18’inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Türk Telekom'a 93-96 mağlup oldu.
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