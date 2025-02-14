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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

        YALOVA'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:15
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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        YALOVA’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 875 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 14 mermi, 2 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklanırken, N.G., B.A., S.İ. ve Z.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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