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        Yüksek fiyata devre mülk satma vaadiyle 13 kişiyi 20 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        YALOVA merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurdukları şirket aracılığıyla 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle mağdur ederek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtilen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:50
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        Yüksek fiyata devre mülk satma vaadiyle 13 kişiyi 20 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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        YALOVA merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurdukları şirket aracılığıyla 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle mağdur ederek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 kişinin devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 3 şüpheliye yönelik Yalova merkezli Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda E.K. K.K. ve E.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirildi. 13 kişiyi kurdukları şirket aracılığıyla devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.K. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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