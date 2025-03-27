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        36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı davada 3 kişiye tahliye

        YALOVA'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 23:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:45
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        36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı davada 3 kişiye tahliye
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        YALOVA’da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu bulunan 3 sanık adli kontrol şartı uygulanması kararıyla tahliye edilirken, tutukluluğu devam eden Yusuf Atala, "45 senelik tiyatro oyuncusuyum. Buradan beraat alacak olsam bile zaten cezamı aldım. İspat edilememiş suçtan 45 senelik kariyerim bitti. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        Yalova'da otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanması Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü günde devam etti. 3 gün süren duruşmada, tutuklu 9 sanığın savunması ikinci günde son buldu. Savunmalarını yapan sanıklar üzerine atılı suçlamaları reddederken, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçundan yargılanan şirket sahibi Orhan Karaderili üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

        'BEN KURUMSAL DANIŞMANLIK YAPIYORDUM'

        Şirketin CEO'su olarak bilinen tutuksuz sanık Tevfik Talas, "Benim nazarımda Orhan başarılı bir iş adamıdır. Benim imza yetkim yok. Burası bir aile şirketidir. Ben kurumsal danışmanlık yapıyordum. Kurumsal yazışmalar, görüşmeler yapıyorum. 30 yıllık firmada 2021 yılına kadar bir şey olmamış sonrasında ortalık yangın yeri. Ben kariyerim için çok emek harcadım. Beraatimi talep ediyorum" diyerek savunma yaptı.

        'BEN TUTUKLU KALMAYA RAZIYIM'

        Mahkeme heyeti kararını açıklamadan önce tutuklu bulunan sanıklara sön sözünü sordu. Tutuklu bulunan kişilerle birlikte tahliyesini talep eden şirket sahibi Orhan Karaderili, "Buradaki insanların hepsi maaşlı, neden tutukluyuz bilmiyorum. Beni yargılayın, ben tutuklu kalmaya razıyım. Bir suç varsa ben yargılanayım" dedi.

        'BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM'

        Dolandırıcı olmadığını söyleyen Kaan Karaderili, "Utanç içindeyim. Bu suçlamalardan utanıyorum. Ben dolandırıcı değilim. Ben tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        '45 SENELİK KARİYERİM BİTTİ'

        Kariyerinin zedelendiğini dile getiren Yusuf Atala, "Çeşitli rahatsızlıklarım var. 45 senelik tiyatro oyuncusuyum. Buradan beraat alacak olsam bile zaten cezamı aldım. İspat edilememiş suçtan 45 senelik kariyerim bitti. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        3 SANIĞA TAHLİYE

        Mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu bulunan Celal Okay, Nilay Tekbaş, Mehtap Coşkuntuna'yı adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararıyla tahliye etti. Adli kontrol şartıyla tutuksuz bulunan sanıkların da imza atmaları kararı kaldırılarak, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelenirken, açıklanan ara karara göre tutuklu sayısı 9'dan 6'ya düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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