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        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı

        YALOVA-Bursa kara yolunda otobüsün yol kenarına devrildiği kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, şoför ile muavin yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:10
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        Yalova'da yolcu otobüsü devrildi; 1 ölü, 2 yaralı
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        YALOVA-Bursa kara yolunda otobüsün yol kenarına devrildiği kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, şoför ile muavin yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Bolu-İzmir seferini yapan, 15 kişinin içerisinde bulunduğu 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü Orhan Ş.'nin (60) direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlileri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otobüste bulunan 13 yolcudan 1'inin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Orhan Ş. ile muavin Hüseyin Şimşek (32) hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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