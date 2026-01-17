Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da bir iş yerinin önünde çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi

        Yalova'da bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da bir iş yerinin önünde çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu teknik servisinden telefon satın alan kişi ve beraberindeki 8 arkadaşı, işletmenin önüne geldi.

        Bu sırada işletme sahibi Mustafa Yargıcı ve beraberindeki iki kişi ile grup arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın ardından çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        İşletme sahibi Mustafa Yargıcı, gazetecilere, yaklaşık 3 hafta önce tartıştıkları gruptan bir kişiye telefon sattığını, bir süre sonra telefondan memnun kalınmaması üzerine değişim veya tamir önerdiklerini belirtti.

        Tamir ettiği telefonu verdikten kısa süre sonra bu defa beraberinde bir kişi ile gelen müşterinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Yargıcı, "Telefondan memnun kalmadığını, ücret iadesini yapmamı istedi. Bunun üzerine tartışıp, dükkandan kovdum. Saat 20.00 civarında bu kişi beraberindeki 8 arkadaşıyla geri geldi. Dükkan önünde arbede başladı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Yalova Makine İhtisas OSB'de yeni nesil elektrik ve aydınlatma altyapısı
        Yalova Makine İhtisas OSB'de yeni nesil elektrik ve aydınlatma altyapısı
        Yalova'da 9 kişilik grubun esnafa saldırdığı anlar kamerada
        Yalova'da 9 kişilik grubun esnafa saldırdığı anlar kamerada
        Yalova'da sokak ortasında eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet tal...
        Yalova'da sokak ortasında eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet tal...
        Belgin'i sokak ortasında öldüren eşi için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Belgin'i sokak ortasında öldüren eşi için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Yalova'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında iddianame hazır...
        Yalova'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakkında iddianame hazır...
        Yalova'da hayvan sağlığına yönelik çalışmalar sürüyor
        Yalova'da hayvan sağlığına yönelik çalışmalar sürüyor