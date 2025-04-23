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        Yalova'da da hissedilen depremde panikle dükkanından kaçan esnaf kamerada

        İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova'da da hissedilen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:15
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        Yalova'da da hissedilen depremde panikle dükkanından kaçan esnaf kamerada
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        İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova’da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı sırada bir giyim dükkanında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

        İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir giyim dükkanında bugün meydana gelen deprem işletme sahibine korku yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, esnafın deprem sırasında panik içinde dükkandan dışarı kaçtığı görüldü. Dükkanında düzenleme yapan esnaf, depremin başlamasıyla koşarak dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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