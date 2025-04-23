Yalova'da da hissedilen depremde panikle dükkanından kaçan esnaf kamerada

İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir giyim dükkanında bugün meydana gelen deprem işletme sahibine korku yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, esnafın deprem sırasında panik içinde dükkandan dışarı kaçtığı görüldü. Dükkanında düzenleme yapan esnaf, depremin başlamasıyla koşarak dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova’da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı sırada bir giyim dükkanında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

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