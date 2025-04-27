Yalovaspor Basketbol-Bursaspor: 75-95
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı, Emin Moğulkoç
YALOVASPOR BASKETBOL: Bryan Griffin 10, Martin Krampelj 23, Grant Sherfıeld 16, Kadir Bayram 5, Travis McConico 2, Jaylen Johnson 3, David Nichols 8, Yiğit Onan 8
BURSASPOR : Alexandre Gavrilovic 2, Ömer Al 13, David DeJulius 14, Berkay Candan 20 , David Michineau 12, Joshua Sharma 6, Brown 14, Grantham 14, Sarper, Mete, Mehmet
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
DEVRE: 35-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65
BASBETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunun 27’nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 75-95 mağlup oldu.
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