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        Yalovaspor Basketbol-Bursaspor: 75-95

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:30
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        Yalovaspor Basketbol-Bursaspor: 75-95
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı, Emin Moğulkoç

        YALOVASPOR BASKETBOL: Bryan Griffin 10, Martin Krampelj 23, Grant Sherfıeld 16, Kadir Bayram 5, Travis McConico 2, Jaylen Johnson 3, David Nichols 8, Yiğit Onan 8

        BURSASPOR : Alexandre Gavrilovic 2, Ömer Al 13, David DeJulius 14, Berkay Candan 20 , David Michineau 12, Joshua Sharma 6, Brown 14, Grantham 14, Sarper, Mete, Mehmet

        1'İNCİ PERİYOT: 15-19

        DEVRE: 35-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65

        BASBETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunun 27’nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 75-95 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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