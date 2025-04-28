Yalova'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 tutuklama

YALOVA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.A.A.'yı (23) ayağından vurarak yaralayan A.A. (20) tutuklandı.

Olay, 24 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Paşa Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. S.A.A., ayağına isabet eden mermiyle yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açarken, A.A. gözaltına alındı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan gözaltına alınan A.A. işlemlerinin ardından 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.