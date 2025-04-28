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        Yalova'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 tutuklama

        YALOVA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:30
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        Yalova'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 tutuklama
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        YALOVA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada S.A.A.'yı (23) ayağından vurarak yaralayan A.A. (20) tutuklandı.

        Olay, 24 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Paşa Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. S.A.A., ayağına isabet eden mermiyle yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açarken, A.A. gözaltına alındı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan gözaltına alınan A.A. işlemlerinin ardından 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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