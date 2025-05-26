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        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutukluma daha

        YALOVA merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak tutuklanan 6 şüphelinin birlikte hareket ettiği ve tutuklu şüphelileri yönlendirdiği tespit edilen 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:24
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        Yalova merkezli 7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutukluma daha
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        YALOVA merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak tutuklanan 6 şüphelinin birlikte hareket ettiği ve tutuklu şüphelileri yönlendirdiği tespit edilen 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle bir kişinin 600 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 7 ayrı ilde birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit ettikleri 15 şüpheliye yönelik 5 Mayıs tarihinde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin'de 15 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşlarla sosyal medya ve sahte uygulamalar üzerinden iletişime geçtikleri, yüksek kazançlı yatırım yapma vaadi vererek dolandırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        4 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturmanın devamında ekipler, şüpheli ifadeleri, dijital materyal incelemeleri ve yapılan analizlerle, 4 şüphelinin tutuklanan şüpheliler ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. 20 Mayıs tarihinde ekipler tespit edilen 4 şüpheliye yönelik İzmir'de operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, S.T., O.T., M.T. ve Y.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İkamet adreslerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı ise 10’a yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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