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        Yalova merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama

        YALOVA'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri bir kadını yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:29
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        Yalova merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama
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        YALOVA'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri bir kadını yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde S.D.G. isimli kadın iddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle, yatırım amacıyla paravan şirketlere toplam 4 milyon 530 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan kadın, 21 Mayıs’ta jandarmaya başvurdu. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalarda, paraların Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. isimli şüphelilere ait şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, 23 Mayıs’ta Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Yalova’ya getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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