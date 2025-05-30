Kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıktı
YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıkınca trafik yavaşladı.
YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıkınca trafik yavaşladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Kocaeli yönüne giden araçların arasına girerek yol boyunca koştu. Sürücüler hayvana çarpmamak için yavaşlayarak ilerlerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yavaşlamasına neden olan koyun, bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
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