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        Yalova'da hız sınırını aşan 849 sürücüye 2,6 milyon TL ceza kesildi

        YALOVA'da polis ekiplerinin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği radar destekli denetimlerde, hız sınırını aşan 849 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:40
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        Yalova'da hız sınırını aşan 849 sürücüye 2,6 milyon TL ceza kesildi
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        YALOVA’da polis ekiplerinin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği radar destekli denetimlerde, hız sınırını aşan 849 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek amacıyla mayıs ayı boyunca radar destekli hız denetimleri yaptı. Radar cihazlarıyla yapılan kontrollerde, hız sınırlarını ihlal ettiği tespit edilen 849 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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