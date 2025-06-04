4 yıl önce kaybolan Emrah'ın ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı (2)

'OÇOCUĞU YOK EDEN AİLESİ'

Bursa’da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren’in birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayında gözaltına alındıktan sonra getirildiği Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ş., "Ben suçsuzum benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi.

Ahmet Ş., Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.