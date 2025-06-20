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        Doğada yalnız başına bulunan 3 yavru kirpi, biberonla besleniyor

        YALOVA'dadoğada bulunan ve anneleri olmayan 3 yavru kirpiyi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahiplendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:55
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        Doğada yalnız başına bulunan 3 yavru kirpi, biberonla besleniyor
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        YALOVA'dadoğada bulunan ve anneleri olmayan 3 yavru kirpiyi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahiplendi. Biberonla beslenen yavru kirpiler, gelişimlerini tamamladıklarında yeniden doğaya salınacak.

        Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğada yalnız başına bulunan 3 yavru kirpi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Henüz kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek olgunluğa erişmemiş olan yavru kirpilerin, Veteriner Hekimler tarafından ilk muayeneleri yapıldı. Durumları iyi olan yavru kirpiler, özel bakıma alındı. Klinik ortamında yavru kirpilerin koruma altına alındığını, özel mama karışımıyla biberonla beslendiklerini belirten Veteriner Hekim Betül Yüzbaşı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yavru kirpilerimiz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teslim edildi. Doğal yaşama yeniden kazandırılıncaya kadar, özel mamalarla kirpilerimizin bakımlarını üstleniyoruz. Bu süreç zarfına kadar kirpilerimizi gözlem altında tutacağız. Gelişimlerini tamamladıktan sonra ise uygun bir alanda doğaya salınmalarını yapacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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