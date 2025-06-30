Yalova merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan iletişime geçtikleri vatandaşların cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükletip, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 28 Haziran'da Yalova, İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye'de 13 şüpheliyi yakaladı. Yalova'ya getirilen şüpheliler, dün 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.Ç., O.T., M.B., A.U., Y.Ç., E.A. ve H.C.P. tutuklandı.

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