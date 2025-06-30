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        Yalova merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

        YALOVA merkezli 9 ilde sosyal medyadan iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:50
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        Yalova merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
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        YALOVA merkezli 9 ilde sosyal medyadan iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan iletişime geçtikleri vatandaşların cep telefonlarına sahte borsa uygulamaları yükletip, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 28 Haziran'da Yalova, İstanbul, İzmir, Sakarya, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye'de 13 şüpheliyi yakaladı. Yalova'ya getirilen şüpheliler, dün 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.Ç., O.T., M.B., A.U., Y.Ç., E.A. ve H.C.P. tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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