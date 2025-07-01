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        Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem (3)

        YALOVAVALİSİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKBursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:50
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        Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem (3)
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        YALOVAVALİSİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

        “Gemlik merkezli meydana gelen ilimizde de hissedilen 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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