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        Yalova'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıxtığı zincirleme kazada yol kenarındaki 1 işçi ölümden döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:55
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        Yalova'da 4 aracın karıştığı kaza kamerada: Yol kenarındaki işçi ölümden döndü
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        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 4 aracın karıxtığı zincirleme kazada yol kenarındaki 1 işçi ölümden döndü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Yalova - Çınarcık kara yolu Koru beldesi mevkisinde meydana geldi. Armutlu ilçesi istikametine giden kamyonet ara yoldan çıkan ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce yola çıkan hafif ticari araca sonrasında park halindeki başka bir kamyonete çaptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet de önünde olan yine park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sırasında yol kenarında çalışan 1 işçi ise park halindeki aracın kendisine çarpması sonucu metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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