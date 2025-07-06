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        Motosikletli şüphelinin valizinden 3 kilo 750 gram skunk çıktı

        YALOVA'da polis ekiplerinin durdurduğu motosikletin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:40
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        Motosikletli şüphelinin valizinden 3 kilo 750 gram skunk çıktı
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        YALOVA’da polis ekiplerinin durdurduğu motosikletin sürücüsü A.E.’nin valizinde, 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü A.E.’yi takibe aldı. A.E., yanında valizle motosikletiyle ilerlerken polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin aramasında motosikletin üzerindeki valiz içinde 2 parça halinde toplam 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde bulunan 28 bin 480 TL, 200 dolar ve 20 avroya da el konuldu.

        Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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