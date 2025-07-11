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        Çocuk parkındaki güvenlik kameralarını kıran şüpheli kamerada

        YALOVA'da çocuk parkındaki güvenlik kameraları, direğe tırmanan kişi tarafından tahrip edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:32
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        Çocuk parkındaki güvenlik kameralarını kıran şüpheli kamerada
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        YALOVA'da çocuk parkındaki güvenlik kameraları, direğe tırmanan kişi tarafından tahrip edildi. O anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, 6 Temmuz saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Parka gelip, bir süre vakit geçiren 4 kişiden biri, burada direğe tırmanıp güvenliği arttırmak için konulan güvenlik kamerasına zarar verdi. Şüphelinin direkten kayıp inerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

        Belediye ekipleri, yeniden montajları yapılan ve aktif hale getirilen kameralara zarar veren şüphelileri görüntülerden tespit edip, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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