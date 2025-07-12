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        Eve giren yılan itfaiye görevlileri yakalayıp, doğaya saldı

        YALOVA'da bir eve giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:04 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:05
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        Eve giren yılan itfaiye görevlileri yakalayıp, doğaya saldı
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        YALOVA'da bir eve giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

        Merkeze bağlı Kazımiye Köyü’nde müstakil evde oturan vatandaşlar, bir yılanın bahçe kısmına açılan kapılarından içeri girdiğini fark etti. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine, adrese itfaiye görevlileri sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, daha sonra doğaya saldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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