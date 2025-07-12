Eve giren yılan itfaiye görevlileri yakalayıp, doğaya saldı

Merkeze bağlı Kazımiye Köyü’nde müstakil evde oturan vatandaşlar, bir yılanın bahçe kısmına açılan kapılarından içeri girdiğini fark etti. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine, adrese itfaiye görevlileri sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, daha sonra doğaya saldı.

YALOVA'da bir eve giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

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