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        Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalandı (2)

        TUTUKLANDIOrmana kaçtığı saptanan Muhammet Zeytin'i takibe alan jandarma ekipleri, termal kameralı dronla yerini tespit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:20
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        Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Ormana kaçtığı saptanan Muhammet Zeytin’i takibe alan jandarma ekipleri, termal kameralı dronla yerini tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 asayiş komando timi ve 4 asayiş timi ile bölgeye operasyon yapıldı. Çevresi sarılan şüpheli, olaydan 16 saat sonra yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, kardeşinden alacağı olduğunu ve miras nedeniyle husumetli olduğunu söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Muhammet Zeytin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Zehra BAYKAL/YALOVA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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