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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yalova'da partisinin il kongresine katıldı

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Yalova'da partisinin il kongresine katıldı

YALOVA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma projesidir. Bir de o masada oturan, kendisini muhafazakar olarak tanımlayan partiler var. Bunların da haline hayret ediyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Halk Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlediği 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, seçime kadar 500 bin parti üyesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdiklerini hatırlatan Erbakan, Türkiye'nin bu anlamda İncirlik ve Kürecik üslerini kapatması gerektiğini ifade etti.

Altılı masanın milletin derdini anlamaktan uzak olduğunu dile getiren Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu masanın içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nin hayranları var. 'Biz iktidar olursak, Meclis çoğunluğunu alırsak ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni çıkarmak.' diyen. Kim var bu masanın içerisinde? 'Din dersi bu ülkede zorunlu ders olmaktan çıkarılsın.' diyenler, LGBT'nin yılmaz savunucuları var. 'LGBT hakları verilsin, dernekleri özgür olsun, serbest olsun, bununla ilgili her türlü propaganda, yürüyüş, miting serbest olsun.' Altılı masa dediğiniz bu. İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma projesidir. Bir de o masada oturan, kendisini muhafazakar olarak tanımlayan partiler var. Bunların da haline hayret ediyoruz. Böyle bir projenin içerisinde nasıl yer alıyor? İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olan bir yapıdan millete bir hayır gelir mi Allah aşkına? Elbette ki gelmez."

Milletin iki blok arasında sıkıştırılmak istendiğini, başka bir seçenek olmadığına yönelik algı oluşturulduğunu aktaran Erbakan, 50 yıl boyunca milli görüşün buna maruz kaldığını söyledi.

İktidara geldiklerinde milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracaklarını, bunu da 4 temel adımla yapacaklarına vurgu yapan Erbakan, projeleri ve kadrolarının buna hazır olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Berber tekrar başkan seçildi.

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