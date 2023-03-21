Yalova'da polisi şehit eden sanığa verilen müebbet hapis cezası hukuka uygun bulundu

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YALOVA (AA) - Yalova'da uygulama noktasından otomobiliyle kaçarken "dur" ihtarında bulunan polis memurunu şehit eden sanığa verilen ceza, istinaf mahkemesince uygun bulundu.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yaklaşık 2 yıl önce polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na aracıyla çarparak ölümüne neden olan Zülfükar İş'in müebbet hapisle cezalandırıldığı dosyanın temyiz incelemesini tamamladı.

Mahkemenin kararında, yerel mahkemenin yargılama usul işlemlerinin kanuna uygun gerçekleştirildiği, delillerin hukuka uygun elde edildiği, ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz yapıldığı belirtildi.

Kararda, yerel mahkeme tarafından toplanan deliller, sanığın suçunun kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıktığı, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin edildiği, cezayı azaltıcı takdiri indirim nedenlerinin bulunmadığının takdir edildiği ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediği ifade edildi.

Bu kapsamda taraf avukatı ve sanığın temyiz inceleme talebinin esastan reddedildiği bildirilen kararda, yerel mahkemenin "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasının temyiz yolu açık olmak üzere onandığı aktarıldı.

- Olay

Yalova'da otomobille 26 Mayıs 2021'de Bursa kara yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan Zülfükar İş, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarparak kaçmış, yaralanan Emanetoğlu, Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Gözaltına alınan Zülfükar İş tutuklanmış, olay sırasında araçta bulunan S.Y. serbest bırakılmıştı.

1 Aralık 2022'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilen yaşı küçük sanık S.Y. hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

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