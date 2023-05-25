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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Yalova'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Yalova-Armutlu kara yolunda, Armutlu istikametine giden Harun Baykır idaresindeki 41 YM 793 plakalı otomobil, Teşvikiye beldesi merkezine girmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen Halil İbrahim Oruç'un kullandığı 34 EGC 283 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar yol kenarındaki direklere çarparak durabildi.

Kazada hafif yaralanan her iki aracın sürücüleri, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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