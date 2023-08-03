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        Yalova'da bahçe kapısının profilleri arasında sıkışan kirpi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:12
        Yalova'da bahçe kapısının profilleri arasında sıkışan kirpi kurtarıldı

        YALOVA (AA) - Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bahçe kapısı demirlerine sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evin bahçe kapısındaki profillerin arasına kirpinin sıkıştığını görenler durumu Çiftlikköy Belediyesine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışarak mahsur kalan kirpiyi demirleri keserek bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekipler daha sonra kirpiği doğal yaşam alanına bıraktı.

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