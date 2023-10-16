Yalova Valisi Kaya, Armutlu ilçesini ziyaret etti Yalova Valisi Hülya Kaya, halkla buluşma programı kapsamında Armutlu ilçesini ziyaret etti.

Yalova Valisi Hülya Kaya, halkla buluşma programı kapsamında Armutlu ilçesini ziyaret etti.

Yalova'ya atandıktan sonra ilçe, köy ve mahallelerde halk buluşmaları programına başlayan Vali Kaya, bugün beraberindeki kurum müdürleriyle Armutlu ilçesine geldi.

İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Kaya'yı Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Tokat ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlıkta ilçenin durumu ve yatırımlarla ilgili bilgi alan Kaya, daha sonra toplantı salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Buradan Armutlu Belediyesi Fuaye Alanı'na geçen Vali Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaya, belediyede düzenlenen toplantıya katıldı.

Vali Kaya, Fıstıklı köyünde vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından programını, Armutlu Meslek Yüksek Okulu'ndaki Gıda Günü etkinliğiyle tamamladı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz katıldı.