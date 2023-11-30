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        Yalova'da dere taşkını nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, sağanağın ardından taşan derenin yol açtığı su baskınında araçlarında mahsur kalan 12 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:26
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        Yalova'da dere taşkını nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, sağanağın ardından taşan derenin yol açtığı su baskınında araçlarında mahsur kalan 12 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Şiddetli yağıştan dolan Çamdibi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Yalakdere taştı, çevresinde meyve bahçeleri ve seraların bulunduğu alanlar su altında kaldı.

        Araçlarında mahsur kalan 12 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi ekiplerince alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

        Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere, sağanağın özellikle ovada etkili olduğunu söyledi.

        Can kaybı yaşanmamasından teselli bulduklarını dile getiren Oral şöyle konuştu:

        "Yalakdere'nin taşması, yukarıdaki barajdan ekstra suların gelmesi birleşince bu olayı yaşamış olduk. Sonraki süreçte hem toparlama hem de vatandaşlarımızın gördüğü zarar ziyanı telafi için elimizden ne geliyorsa yapmak için çalışmamızı başlattık. Tüm vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun.' diliyorum. Son yılların çok büyük yağmur seviyesini gördük. Dolayısıyla da bunun etkisi bizim açımızdan olumsuz olarak yansıdı."

        Benzer bir durumla karşılaşılmaması için ilgili kurumlarla çözüm üzerine görüşmeleri sürdüreceklerini aktaran Oral şu anda tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Oral, seralardaki hasar tespitini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürüteceklerini sözlerine ekledi.

        Üretici İbrahim Polat ise kendisininki dahil birçok seranın sular altında kaldığını ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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