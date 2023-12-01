Çınarcık Belediyesi özel eğitim öğrencilerini Dünya Engelliler Günü öncesi at çiftliğinde ağırladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi belediye tarafından özel eğitim sınıfı öğrencilerine sürpriz yapıldı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’in talimatı üzerine Çınarcık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şefliğinin organize ettiği at çiftliği sürprizi, özel eğitim sınıfı öğrencilerini mutlu etti.

Belediye Başkanı Soyer, eşi Elif Soyer ve belediye ekiplerinin organize ettiği etkinlikte, özel eğitim sınıfı öğrencileri öğretmenleri nezaretinde Yalova'da bulunan at çiftliğini ziyaret ederek keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

At çiftliğinde kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra Soyer çiftiyle oyunlar oynadı. Öğrenciler atları sevdi, atlara binerek eğlenceli zaman geçirdiler.

Etkinlikle öğrencilerin güzel vakit geçirerek enerjilerini attıkları, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinin gelişmesine olumlu etkiler sunan bir terapi gerçekleştirildiği gözlendi.