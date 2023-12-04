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        Armutlu'da okullar sarsıntılar nedeniyle tatil edildi

        Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:52
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        Armutlu'da okullar sarsıntılar nedeniyle tatil edildi
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        Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

        Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının ardından Armutlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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