Armutlu'da okullar sarsıntılar nedeniyle tatil edildi

Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova'nın Armutlu ilçesinde öğleden sonra tüm okullar tatil edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının ardından Armutlu Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini açıkladı.

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