Yalova'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmit yönünden Yalova istikametine seyreden 77 AD 506 plakalı otomobil, Altınova ışıklar mevkisinde 41 AEF 727 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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