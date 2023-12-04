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        Yalova'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:31
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        Yalova'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        İzmit yönünden Yalova istikametine seyreden 77 AD 506 plakalı otomobil, Altınova ışıklar mevkisinde 41 AEF 727 plakalı otobüse arkadan çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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