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        Yalova'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:46 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:10
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        Yalova'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli yönüne seyreden Birkan Çelebiler (25) idaresindeki 77 ABS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

        Yaralanan sürücü, olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ambulansıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çelebiler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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