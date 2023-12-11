Çınarcık'ta yağmur sonrası ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı

Çınarcık Belediyesi Temizlik Hizmetleri Birimi ekipleri; ilçe genelinde kapsamlı bir yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Çınarcık Belediyesi, yağmur sonrası oluşan olumsuz etkileri bertaraf etmek ve şehirde temizlik sağlamak amacıyla oluşan çamur ve kirlilikle mücadele kapsamında temizlik çalışması yaptı.

Ana caddeler, sokaklar ve kamusal alanlar temizlendi.

Ekipler, yüksek basınçlı su kullanarak çamurun ve kirliliğin temizlenmesi için gayret sarf etti.