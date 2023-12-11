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        Çınarcık'ta yağmur sonrası ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı

        Çınarcık Belediyesi Temizlik Hizmetleri Birimi ekipleri; ilçe genelinde kapsamlı bir yıkama çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:23
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        Çınarcık'ta yağmur sonrası ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı
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        Çınarcık Belediyesi Temizlik Hizmetleri Birimi ekipleri; ilçe genelinde kapsamlı bir yıkama çalışması gerçekleştirdi.

        Çınarcık Belediyesi, yağmur sonrası oluşan olumsuz etkileri bertaraf etmek ve şehirde temizlik sağlamak amacıyla oluşan çamur ve kirlilikle mücadele kapsamında temizlik çalışması yaptı.

        Ana caddeler, sokaklar ve kamusal alanlar temizlendi.

        Ekipler, yüksek basınçlı su kullanarak çamurun ve kirliliğin temizlenmesi için gayret sarf etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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