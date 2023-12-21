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        Yalova'da kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı

        Yalova'da bir villaya düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:35
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        Yalova'da kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
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        Yalova'da bir villaya düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu yakalandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede "rüşvet ve yolsuzluk" suçlarından aranan Irak uyruklu B.A. ile "rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık" suçlarından aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli Yalova'da saklandıkları villada gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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