Çınarcık için "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Dönüştürme Protokolü" imzalandı

Çınarcık Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini Dönüştürme Protokolü imzalandı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bir araya gelerek, Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisini ileri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine dönüştürme protokolünü imzaladı.

Çınarcık’a hayırlı olması temennisinde bulunan Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Soyer, "Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisinin havalandırmalı aktif çamur prosesiyle çalışan tesisin modernizasyonu ve iyileştirilmesi için düğmeye bastık. Yıllarca süre gelen Çınarcık’ın kanalizasyon alt yapısında köklü bir değişiklik yapmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Yapacağımız çalışma ile bölgenin atık su arıtma kapasitesini artırarak çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız proje ile ileri teknoloji ve biyolojik arıtma yöntemleriyle, su kaynaklarının korunması ve çevre içinde önemli bir katkısı olacaktır. Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projemiz Çınarcık’ımıza, doğamıza, insanımıza ve doğada yaşayan tüm canlılarımıza hayırlı olsun." dedi.