Yalova Makine İhtisas OSB'de fabrikalar yükseliyor

SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kurulumu devam eden Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikalar yükseliyor.

Çiftlikköy'de 640 hektar alanda 320 fabrikanın bulunacağı Yalova Makine İhtisas OSB, 2028 yılı içinde 320 üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edileceği bir bölge olacak.

"Yerli, yenilikçi, yeşil bir OSB" mottosuyla kurulumuna devam eden Yalova Makine İhtisas OSB'de temeli atılan fabrika, sosyal tesis, idari ve sosyal donatılar "Anadolu 5.0" adı verilen mimari konsepte uygun yapılıyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinden alınan ilhamla özel mimari tekniklerle binaların yapımı devam eden OSB, son olarak Çinli elektrikli otomobil üreticisiyle de üretim tesisi için görüşme yaptı.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, AA muhabirine, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hemen yanı başında konuşlandıklarını ifade etti.

Yaklaşık 50 kilometre yarıçaplı bir daire içerisinde yaklaşık 15 milyon nüfusa ulaşılabilen bölgede kurulduklarını anlatan Özdemir, "Milli gururumuz TOGG'dan Bilişim Vadisi'ne kadar uzanan bir hinterlanda hitap eden bir noktadayız. OSB'miz 2019 yılında faaliyetlerine başladı. Sahada şu an 40'ın üzerinde fabrikamız, üretim tesisimiz inşaat halinde. 5 fabrikamız üretime geçmiş hatta ihracatlarına başlamış durumda. Önümüzdeki yıla çok daha umutlu bakabilecek bir noktadayız. 350'ye yakın üyemiz var. Üyelerimizin kilogram başına ihracat değeri 7 dolarlar mertebesinde. Bu 1,2 olan Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Halihazırda mevcut işletmelerindeki ticari çıktılarını değerlendirdiğimizde, 2029 yılı itibarıyla yaklaşık 4 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir ihracat potansiyeli inşallah Yalova'dan yükseliyor olacak." diye konuştu.

Gelecek yıldan itibaren çok hızlı bir artış yaşayacaklarına inandığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"En geç 2029 yılı itibarıyla yüzde 100 doluluğa gelme gibi bir hedefimiz halen canlılığını koruyor. Özellikle OSB'mizdeki uluslararası ölçekte çok büyük firma üyelerimiz de var. BMC, Tosyalı Holding gibi üyelerimizin de önümüzdeki yıl yatırımlarına başlaması, kendi networklerini, ekosistemlerini bölgemize taşımasıyla oluşacak çarpan etkisi tabii ki çok daha fazla olacak. Pandemi sürecinde de olduğu gibi ülkemiz girişimcileri, müteşebbisleri, sanayi kapasitesi ve sanayi birikimi, bunu kısa sürede fırsata çevirebiliyor. Bu pratiği pandemi döneminde de yaşadık ve biz bu dönemde de yine aynı pratiği daha güçlenerek, daha yüksek katma değerli ürünler üreterek, daha yüksek teknolojiye yönelerek yine yeni fırsatlar çıkarabileceğimize inanıyoruz. Elimizde çok iyi bir reçete de var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonu yeni Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını hangi prensipler çerçevesinde yürüteceğinin bir nevi anayasası. Bu anlamda reçetemiz çok sağlam."

Nitelikli genç nüfusu, stratejik konumu, uzun yıllara dayanan endüstriyel birikimi ve kapasitesiyle Türkiye'nin bunu başarabileceğine vurgu yapan Özdemir, Türkiye'nin artık dünyanın çok önemli üretim üslerinden biri olduğunu ifade etti.

- Yalova Üniversitesinin mühendislik fakültesi OSB'ye taşınacak

Daha yüksek teknoloji, daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye odaklanmaları gerektiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Çok şükür artık yapmaya çalıştıklarımız, ortaya çıkarttığımız sonuçlarla gerek ulusal gerek uluslararası büyük oyuncuların artık çekim merkezi, odak noktası haline gelmiş durumdayız. Hemen hemen her hafta benzer nitelikte uluslararası bir firma ile görüşmelerimizi yürütüyoruz. Artık 21. yüzyılın kodlarıyla yeni şeyleri ortaya çıkartmamızın gerekliliği ile biz klasik manada bir sanayi bölgesi olarak değil burayı bir yaşam alanı olarak ele aldık. Bu uluslararası büyük oyuncuların biraz radarına girmemizdeki temel etkenlerden biri bu."

Yalova Üniversitesinin, bir devlet üniversitesinin mühendislik fakültesini OSB'ye taşıyacağını anlatan Özdemir, "Bu, Türkiye'de bir ilk, belki dünyada da çok sayılı örneği olan bir uygulama. Diğer tarafta kamu kampüsümüz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz, KOSGEB, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının yerleşkeleri yükseliyor. Bir diğer tarafta Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle kurduğumuz Mesleki Eğitim Merkezimiz faaliyete geçmek üzere. Onun hemen ilerisinde TSE ile yaptığımız çalışmada oluşturduğumuz TSE Test ve Kalibrasyon Merkezimiz bitmek üzere." dedi.

Özdemir, OSB'deki bütün üretim tesisleri ve sosyal donatıların TSE'nin Yeşil Bina sertifikasyonuna tabi olduğunu ve sanayi bölgesinde üretim yapmak isteyen tüm üyelere de bunu zorunluluk haline getirdiklerini söyledi.