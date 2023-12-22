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        Yalova'da kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda 15 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:10
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        Yalova'da kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda 15 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamullerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren 4 iş yerinde yaptığı aramalarda, kıyılmış tütünle doldurulmuş 15 bin 600 adet makaron ele geçirerek muhafaza aldı.

        Yakalanan şüpheliler E.Ç. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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