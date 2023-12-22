Yalova'da kaçak sigara operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda 15 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda 15 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 ilde gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamullerine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren 4 iş yerinde yaptığı aramalarda, kıyılmış tütünle doldurulmuş 15 bin 600 adet makaron ele geçirerek muhafaza aldı.
Yakalanan şüpheliler E.Ç. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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