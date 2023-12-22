Yalova'da çocuklar su tasarrufunu tiyatroyla öğreniyor Yalova'da, ilkokullarda öğrenim gören 45 bin öğrenciye su tasarrufunun öneminin anlatılması amacıyla okullarda "Damla ve Arkadaşlarına" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesine başlandı.

Yalova'da, ilkokullarda öğrenim gören 45 bin öğrenciye su tasarrufunun öneminin anlatılması amacıyla okullarda "Damla ve Arkadaşlarına" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesine başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Yalova Çocuk Tiyatrosu'nda oyun sahneye konuldu.

Oyunu izledikten sonra çocuklarla bir araya gelen ve hediye dağıtan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, gazetecilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje ile suyun tasarrufunu ilkokuldan itibaren çocuklara anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Tutuk, "Suyun önemini, tasarrufunu küçük yaştan itibaren miniklerimize, öğrencilerimize öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan da suyun gelecek olduğunu, çocuklar ve gençler için önemini bilerek bu fikirle çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Yalova Belediyesi ile gelecek için su tasarrufuna yönelik çalışmanın çocuklara büyük kazanımlar sağladığını aktaran Kalkan, 10 bine yakın öğrencinin oyunu izlediğini dile getirdi.

Ekrem Bozgül'ün yazıp yönettiği "Damla ve Arkadaşlarına" adlı tiyatro oyununun tüm Yalova merkez okullarında sergileneceği bildirildi.