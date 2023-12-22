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        Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:11
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        Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        E.P. yönetimindeki 77 ACT 445 plakalı hafif ticari araç, Poyraz Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Bahriye İmamoğlu'na (60) çarptı.

        Araç, daha sonra seyir halindeki bir otomobile ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İmamoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü E.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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