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        İnterpol'ün aradığı Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da yakalandı

        INTERPOL- Europol Daire Başkanlığınca 'Rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından aranan Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da bir villada yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:20
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        İnterpol'ün aradığı Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da yakalandı
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        INTERPOL- Europol Daire Başkanlığınca 'Rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından aranan Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da bir villada yakalandı.

        İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, İnterpol- Europol Daire Başkanlığı tarafından 'rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu B.A. ile M.A., Yalova'da bir villaya yapılan baskınla yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ülkelerine iade edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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