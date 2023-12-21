İnterpol'ün aradığı Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da yakalandı INTERPOL- Europol Daire Başkanlığınca 'Rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından aranan Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da bir villada yakalandı.

INTERPOL- Europol Daire Başkanlığınca 'Rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından aranan Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da bir villada yakalandı.

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, İnterpol- Europol Daire Başkanlığı tarafından 'rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu B.A. ile M.A., Yalova'da bir villaya yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ülkelerine iade edileceği belirtildi.