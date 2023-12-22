Yalova'da ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi bulundu Yalova'nın Termal ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Termal ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gökçe Barajı yakınında mantar toplamak için ormanlık bölgeye giden 2'si kadın 3 kişi, bir süre sonra kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen vatandaşlar için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişileri kısa sürede bularak gidecekleri yere ulaştırdı.