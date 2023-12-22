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        Yalova'da ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi bulundu

        Yalova'nın Termal ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:16
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        Yalova'da ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi bulundu
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        Yalova'nın Termal ilçesinde ormanda mantar toplarken kaybolan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Gökçe Barajı yakınında mantar toplamak için ormanlık bölgeye giden 2'si kadın 3 kişi, bir süre sonra kayboldu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen vatandaşlar için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bu kişileri kısa sürede bularak gidecekleri yere ulaştırdı.

        Galeri
        Galeri

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