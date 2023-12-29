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        Yalova'da balıkçı ağına takılan karabatak kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde suya bırakılan balıkçı ağına ayakları dolanan karabatak çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:20
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        Yalova'da balıkçı ağına takılan karabatak kurtarıldı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde suya bırakılan balıkçı ağına ayakları dolanan karabatak çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Esenköy beldesi sahilinde gezen iki arkadaş, daha önce balıkçıların suya bıraktığı ağa karabatağın dolaştığını fark etti.

        Vatandaşlar, ağın ipini kıyıya doğru biraz çekerek hayvana ulaştı.

        Karabatağı ayağına dolanan ipten kurtaran iki arkadaş, hayvanı bir süre besledikten sonra doğal ortamına saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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