DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Yalova'da aday tanıtım toplantısında konuştu: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yaşanılır bir kent anlayışıyla yola çıktık. Yeşil, çevreci, sosyal alanlarıyla, parklarıyla her bir kentimizin yaşanabilir kent olması için çalışacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz yaşanılır bir kent anlayışıyla yola çıktık. Yeşil, çevreci, sosyal alanlarıyla, parklarıyla her bir kentimizin yaşanabilir kent olması için çalışacağız." dedi.

Babacan, Yalova Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın kötü günler geçirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Babacan, "Mesele Filistin ise mesele Gazze ise iktidar muhalefet demeden tek ses olmalıyız. Yaşananlar sadece 2 milyon Gazzelinin değil tüm dünyanın meselesidir. Yaşananlar bir insanlık meselesidir." ifadesini kullandı.

Babacan, yerel seçim sürecinde şehirlerin depreme dayanıklılığının önemini vurguladı.

Yönetecekleri belediyelerde afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar için bir afet yönetim sistemi oluşturacaklarını dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Depreme dayanıksız binalara ruhsat veren imar aflarının önüne geçeceğiz. Oy uğruna çarpık kentleşmeye, mezar binalara müsamaha yok. Çünkü arkadaşlar, bizim oy uğruna toprağa verecek tek bir canımız daha yok. Biz yaşanılır bir kent anlayışıyla yola çıktık. Yeşil, çevreci, sosyal alanlarıyla, parklarıyla her bir kentimizin yaşanabilir kent olması için çalışacağız. Bugün Yalova, yarın tüm Türkiye. Biz kazanacağız, Yalova kazanacak, Türkiye kazanacak. Yapacaklarımızı söyledik, şimdi Yalova'da bu işi kimin, kimlerin yapacağını da söyleyelim. Yalova Belediye Başkan adayımız Aslı Üresin. Altınova ilçesi Subaşı beldesi başkan adayımız Belma Kobak. Adaylarımız ödevlerine çalıştılar, çalışıyorlar. Ben kendilerine güveniyorum."

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Yalova İl Başkanı Cevdet Yıldız, belediye başkan adayları Aslı Üresin ve Belma Kobak ile parti yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, vatandaşlarla sohbet etti.