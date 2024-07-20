Çınarcık'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Koru Beldesi Atakent Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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