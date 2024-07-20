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        Çınarcık'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:41
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        Çınarcık'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Koru Beldesi Atakent Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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