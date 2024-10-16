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        Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Özcan Sert'ten kupa değerlendirmesi

        –Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor Futbol AŞ işe eşleşen Yeşil Yalova FK'da teknik direktör Özcan Sert, kupaya renk katmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:41
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        Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Özcan Sert'ten kupa değerlendirmesi
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        –Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor Futbol AŞ işe eşleşen Yeşil Yalova FK’da teknik direktör Özcan Sert, kupaya renk katmaya devam edeceklerini söyledi.

        Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’taki Yalova temsilcilerinden Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor Futbol AŞ ile eşleşti.

        Eşleşme ve kupa ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Özcan Sert, şunları söyledi:

        "Bütün oyuncularımızın forma şansını ve rekabetini kupaya da dahil edeceğiz. En son 3. Lig takımını elemiştik. Şimdi karşımıza 2. Lig ekibi geldi. Biz Yeşil Yalova FK’ya yakışanı yapıp elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Yalova’ya ve Yalova halkına Ziraat Türkiye Kupası gibi bir organizasyonun tadını ve heyecanını yaşatacağız. Hep birlikte güzel bir maç bizleri bekliyor. Kupaya renk katmaya devam edeceğiz."

        29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak üçüncü tur karşılaşmalarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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