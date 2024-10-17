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        Hastane yanına açılan kreş, sağlık çalışanlarını rahatlattı

        SITKI YILDIZ - Yalova'da hastane yanına açılan kreş, sağlık çalışanlarını rahatlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:03
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        Hastane yanına açılan kreş, sağlık çalışanlarını rahatlattı
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        SITKI YILDIZ - Yalova'da hastane yanına açılan kreş, sağlık çalışanlarını rahatlattı.

        Kovid-19 salgını döneminde hastanelerde yoğun tempoda çalışan sağlık personelinin çocuklarını uzun süre görememesinden hareketle İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan kreş projesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki alanda 1 yıl önce hayata geçirildi.

        Kreş, işteyken akılları çocuklarında kalan sağlık çalışanı annelerin imdadına yetişti.

        Uzman eğitimcilerin görev yaptığı, 36-72 aylık çocuklara gündüz mesai saatlerinde hizmet veren kreş, 1400 metrekaresi kapalı 2 bin metrekare alanda, ayrı lavaboları olan 11 sınıf, 2 oyun salonu, 1 yazlık oyun bahçesi ve 1 yemekhaneden oluşuyor.

        Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele de hizmet vermeye başlayan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinden şu anda 50 çocuk yararlanıyor.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Karakuş, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının tedirginliğini ortadan kaldırmak, gözlerinin arkada kalmamasını sağlamak, rahat çalışmaları ve çocuklarının iyi eğitim alabilmesinin önünü açmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Ellerindeki mevcut araziye bu binayı inşa ettiklerini belirten Karakuş, "Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem arkadaş oluyorlar. Çalışanlarımız da bu kreşten çok memnun." dedi.

        Başhekim Doç. Dr. Hasan Ergenç de salgın sürecinde sağlık çalışanlarının kesintisiz hizmet verdiğini, haftalarca hastanelerden ayrılamadığını hatırlattı.

        Projenin o dönem çocuklarını bırakma kaygısı yaşayan personel için hazırlandığını dile getiren Ergenç, şu bilgileri verdi:

        "Tabii biz çocuklarını bırakacakları güvenli bir liman olmaktan ziyade çocuklarının el becerilerini, psikolojik ve manevi değerlerini de ön plana alacak şekilde hocalarımızla beraber çok güzel bir müfredat oluşturduk. Her yönden çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak bir ekibimiz var. Öğrenci sayımız 50'yi buldu ve çok ciddi talep var. Konum itibarıyla emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımız da buraya yakın olduğu için dışarıdan da öğrenci aldık."

        Kreş müdürü Osman Yüknü de ildeki ilk kamu kreşini açtıklarını, ebeveynlerin çoğunluğunun hastane çalışanı olduğunu, bundan dolayı servise gerek duymadıklarını anlattı.

        - "Hastane kampüsünün içinde olması bize çok büyük avantaj sağlıyor"

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dr. Selin Çakmak ise oğlunun kreşi çok sevdiğini, bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Hastaneye yakınlığı başta olmak üzere çevre düzenlemesi, verdiği eğitim ve kalitesinden dolayı bu kreşi tercih ettiklerini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

        "Çok güzel ve keyifli bir kreş dönemi yaşıyoruz. Hastane kampüsünün içinde olması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bir defa hiç gözüm arkada değil. Gerek ortamı gerek güvenlik, yemek hizmetleri, öğretmenlerin ilgisi her şey çok güzel. Bir de çok yakın olması çok iyi. Her an en ufak bir şeyde ulaşılır olması çok büyük bir avantaj."

        Ameliyathane hemşiresi Tuğba Karakuş da kreş sayesinde çocuğunun güvende olduğunu vurguladı.

        Çocuğuyla hastane kampüsüne beraber gelip gittiklerini söyleyen Karakuş, "Çocuğumla bire bir zaman geçirme fırsatım oluyor. Kreşte görevli öğretmenleri, ablaları, müdürleri ile keyifli zaman geçirdiklerini düşünüyorum çünkü burası daha çok aile ortamı gibi." diye konuştu.

        Karakuş, çocuğunun kreşte çok mutlu olduğunu, her gün erken gelmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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