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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:41
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Yalova90. Yıl

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

        Yalovaspor Basketbol: McConico, Clark 15, Peterka 7, Akif Egemen Güven 8, Sherfield 19, Boran Güler 2, Johnson 4, Mert Can Yılmam, Krampelj 5, Çağatay Özkan 5

        TOFAŞ: Reed 6, Perez 18, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 6, Bankston 8, Obrien 11, Thompson 8, Berk Demir 3, Trifunovic, Demircan Demir

        1. Periyot: 18-22

        Devre: 35-40

        3. Periyot: 52-54

        YALOVA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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