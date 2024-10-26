Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Yalova90. Yıl
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
Yalovaspor Basketbol: McConico, Clark 15, Peterka 7, Akif Egemen Güven 8, Sherfield 19, Boran Güler 2, Johnson 4, Mert Can Yılmam, Krampelj 5, Çağatay Özkan 5
TOFAŞ: Reed 6, Perez 18, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 6, Bankston 8, Obrien 11, Thompson 8, Berk Demir 3, Trifunovic, Demircan Demir
1. Periyot: 18-22
Devre: 35-40
3. Periyot: 52-54
YALOVA
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