Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl
Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız
Yalovaspor Basketbol: McConico 15, Johnson 17, Kadir Bayram 22, Peterka 16, Sherfield 11, Clark 3, Krampelj 4, Hill, Boran Güler, Egemen Güven 2, Ege Özçelik
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 15, Cook 14, Lomazs 25, Ayberk Olmaz, McLemore 16, Arca Tülüoğlu 4, Berke Aygündüz, Shittu, Bleijenbergh 2
1. Periyot: 22-24
Devre: 40-43
3. Periyot: 69-62
Beş faulle oyundan çıkan: 34.30 Arca Tülüoğlu (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
YALOVA
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